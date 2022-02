Podcast/ sommet Union africaine-Union européenne : « on peut espérer un changement », Mahamat Idriss Déby

De retour de Bruxelles où il a pris part au sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby déclare au micro de la radio Tchad que « ce n’est plus comme les sommets traditionnels qu’on connaissait avant entre l’Union africaine et l’Union européenne ». Selon lui, « on peut espérer un changement ». Ecoutez.