Podcast : « Si les Français sont attaqués(…)c’est à causes des failles sécuritaires…», Max Kemkoye

PODCAST – « Si les Français au Tchad sont attaqués ce samedi… c’est à cause des failles sécuritaires inadmissibles », déclare le président de l’Union des démocrates pour le développement et le progrès, par ailleurs porte-parole des forces alternatives pour le changement et l’égalité (FACE), pour répondre au Conseil militaire de transition et son gouvernement qui s’attaquent aux organisateurs de la marche ayant entraîné le saccage des entreprises françaises. Ecoutez