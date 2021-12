PODCAST-L’Observatoire citoyen de la transition, organe du Comité de suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation, fait un bilan des six mois de la transition et interpelle le CMT sur sa responsabilité à respecter son principal engagement qui est de conduire une transition basée sur les principes d’équité, de justice, de transparence, d’inclusion et de démocratie. Le président de cet observatoire citoyen, maitre Nodjitoloum Salomon est au micro de Tchadinfos.