Podcast : la ministre de la Femme appelle les femmes à la responsabilité

PODCAST-🎧”Femme tchadienne👗🇹🇩 au cœur de la transition : enjeu et perspectives”, c’est le thème de l’édition 2022 de la Semaine nationale de la femme tchadienne. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh appelle les femmes à profiter de cet instant pour faire taire les querelles et les intérêts égoïstes. Ecoutez cet extrait