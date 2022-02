Podcast: « il ne peut y avoir qu’une seule personne qui puisse être président de la République…», Kingabé De Tapol

PODCAST-Au Tchad, le dialogue national inclusif se prépare mais sous diverses tensions et déclarations guerrières. L’ancien membre du mouvement rebelle Fact (Front pour l’alternance et la concorde au Tchad), Kingabé De Tapol regrette cette situation et déclare que dans un pays, « il ne peut y avoir qu’une seule personne qui puisse être président … ». Il s’exprime au micro de Tchadinfos