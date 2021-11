PODCAST – Dialogue national inclusif : “quelque chose est déjà acquis, définitivement acquis…”, Acheikh Ibn Oumar

Fin des missions organisées par le Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI), à l’intérieur et à l’extérieur du Tchad, pour recueillir les avis des différentes forces vives de la nation. Selon le ministre d’Etat, chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar, qui assure la présidence de ce comité, ces missions sont une réussite et « quelque chose est déjà acquis… », affirme-t-il. Il est au micro de l’ONAMA. Ecoutez!