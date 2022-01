PODCAST – “Ceux qui vont dans les groupes armés, ce sont les jeunes désœuvrés et désespérés…”, affirme le ministre de la Réconciliation nationale et du dialogue, Acheikh Ibn Oumar, en ouvrant l’atelier de réflexion sur le processus du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration, ce mardi 04 janvier 2022. il propose la création des perspectives d’épanouissement économique et professionnel à ces derniers. Il est au micro de Tchadinfos.