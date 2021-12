Podcast : « Aujourd’hui, à travers les marches, la sphère politique est un peu aérée », artiste Ray’s Kim

PODCAST- « Marcher n’est pas une profession, on ne marche pas pour le plaisir, on ne marche pas pour faire du sport, mais on marche pour quelque chose qui nous tient à cœur », propos de l’artiste, Ray’s Kim, porte-parole du parti Les Transformateurs, justifiant les multiples marches pacifiques qu’organise la Coordination des actions citoyennes « Wakit Tama », dont son parti fait partie. Il est au micro de la radio Vision FM.