Plusieurs pays occidentaux expriment leur « vive préoccupation » au sujet de la répression des manifestants d’Abéché

Dans un communiqué conjoint, la Délégation de l’Union européenne et les missions diplomatiques de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne, des Pays-Bas, du Canada, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la Suisse expriment leur « vive préoccupation » à la suite des informations faisant état de plusieurs morts et blessés le 24 janvier à Abéché, causés par des « tirs à balles réelles » contre des manifestants.

Ces grandes puissances appellent au retour au calme et au rétablissement des réseaux Internet et de communication dans les meilleurs délais. Elles disent appuyer la possibilité pour tous d’exercer librement et de manière responsable le droit de réunion et de manifestation, dans le respect de la légalité et des normes internationales. « Ceci est aussi important pour une transition inclusive et apaisée », insistent-elles.