Plus d’un mois après les événements du 20 octobre, le traumatisme est toujours perceptibles chez les voisins du parti Les Transformateurs

Plus d’un mois après la répression de la manifestation du 20 octobre, la vie reprend tout doucement son cours aux alentours du siège du parti Les Transformateurs. Malgré la suspension et un retour au calme, nombre de personnes sont restées traumatisées, la peur au ventre.

La vie reprend son cours aux alentours du siège du parti Les Transformateurs, l’un des partis qui a appelé à manifester contre le pouvoir transitionnel de N’Djaména, 18 mois après sa prise du pouvoir, après le décès du Maréchal Idriss Déby Itno. Malgré ce retour au calme après la répression de la manifestation du 20 octobre dernier, les habitants voisins à Succès Masra, vivent encore traumatisés. Certains commerces fonctionnent difficilement, à l’image de l’hôtel Niou, qui a même diminué son effectif pour manque de la clientèle.

« Avec tout le sang que j’ai vu ce jour au quartier Chagoua, fief du parti Les Transformateurs dont je suis voisin, j’ai du mal à avoir un sommeil normal. Comme si c’était hier seulement. J’ai le sentiment que les gens qui sont morts hantent le quartier », explique Allaïssem, chef de famille dont la maison est voisine au siège des Transformateurs. Beaucoup de familles dans ce quartier du 7ème arrondissement de la capitale ont annoncé, après cette manifestation, la disparition de leurs progénitures et se rendent régulièrement au Palais de Justice de N’Djaména où le Barreau du Tchad a ouvert une cellule d’écoute pour porter assistance aux personnes disparues ou enlevées et déportées à la prison de haute sécurité de Koro Toro, au nord du pays.

Eric, lui, ne retrouve pas son petit frère âgé de 17 ans depuis les événements du 20 octobre. Chaque jour, il fait des va-et-vient à la cellule d’écoute afin de signaler la disparition de ce dernier. « Il n’était pas manifestant car il n’aime pas du tout la politique. Il était sorti pour aller à la boutique, et jusqu’aujourd’hui, il est introuvable. Tantôt à Koro Toro, tantôt à Moussoro mais rien de clair jusque-là », explique-t-il son inquiétude. En tout, plus de 600 personnes ont été arrêtées et déportées à Koro Toro, selon le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de N’Djamena.

Aux alentours du siège du parti Les Transformateurs, l’on remarque de temps à autre, la présence des hommes habillés en civil qui viennent inspecter le coin obligeant tous les jeunes à être prudents à répondre à nos sollicitations pour s’expliquer. « Des véhicules à vitres fumées sans immatriculation, des personnes étranges défilent quotidiennement autour du siège et on ne sait pas qui est qui donc se confier paraît dangereuse pour nous », tente de répondre un groupe de jeunes assis devant une maison, la peur au ventre.

De ces manifestations, plus de 50 personnes ont trouvé la mort, plus de 600 arrestations et de personnes disparues. Sous la pression de la communauté internationale, le gouvernement tchadien a accepté qu’une enquête internationale soit menée, sans qu’on en sache grand-chose sur sa composition et ses attributions jusqu’aujourd’hui.