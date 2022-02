Plus de 13 milliards pour le fonctionnement de la mairie centrale de N’Djamena pour l’année 2022

Réunis en première session ordinaire ce 25 février 2022, les conseillers municipaux de la mairie de N’Djamena ont validé le budget de fonctionnement de la cité capitale pour l’année 2022. Ce budget monte très précisément à 13.591.758.075 FCFA.

Ce budget pour l’exercice de l’année 2022 validé est nettement supérieur au budget de l’année dernière. Une augmentation de deux milliards est observée.

Selon l’exécutif communal, ce budget permettra de répondre aux attentes de la population et de faire face aux défis de l’heure.

Après avoir validé ce budget primitif de 2022, les conseillers municipaux ont fait des recommandations suivantes au conseil municipal pour la mise en œuvre du budget.

– Encourager l’exécutif à reprendre les démarches nécessaires à l’effet d’obtenir de l’autorité compétente la taxe aéroportuaire, la taxe sur la vente de carburant, la taxe sur l’électricité et la taxe sur l’environnement ;

– Envisager la création et l’installation effective de la radio communale ainsi que la mise à disposition des communicateurs issus de l’ONAMA ;

– Procéder au recrutement de vingt agents collecteurs des stationnements payants, par contrat à durée déterminée, avant tout contrat à durée indéterminée ;

– Revoir en hausse le nombre des manœuvres temporaires pour faire face efficacement à la propreté des nouvelles avenues à baptiser en mémoire des illustres personnalités ;

– Limiter les recrutements en mettant l’accent sur la promotion des compétences internes ;

– Aménager les terrains de sports et des espaces verts à travers la ville de N’Djamena ;

– Recenser, sécuriser et titrer toutes les réserves de la ville.

Le maire de la ville Ali Haroun rassure les conseillers qu’avec ses adjoints, ils prennent acte des recommandations et qu’ils prennent l’engagement de les traduire dans le concret.

Les actions principales touchées par ce budget vont dans le sens de l’embellissement de la ville. ” Les bonnes actions en faveur de la population notamment l’enlèvement des ordures, l’hygiène et l’assainissement, l’éclairage public, l’entretien des routes et la sécurité des biens et des personnes vont être poursuivies”, rassure davantage le maire Ali Haroun.