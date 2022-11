Patalet Géo prend seul les rênes du ministère des sports, des loisirs, de la Jeunesse et du leadership entrepreneurial

Après un mois et six jours à la tête du ministère de la Jeunesse et du leadership entrepreneurial, Mahamat Ahmat Lazina passe la main à Patalet Geo qui gère dorénavant le ministère des Sports, des Loisirs, de la Jeunesse et du Leadership entrepreneurial. La cérémonie de passation de service a eu lieu ce mercredi 23 novembre 2022.

Pour Mahamat Ahmat Lazina, ministre sortant de la Jeunesse et du leadership entrepreneurial, il n’y a pas de bilan à faire après 40 jours passés à la tête de ce ministère. “Je m’en vais souhaiter plein succès à mon frère et ami le ministre entrant. Je suis sûr et confiant qu’il peut bien mener cette mission qui est de répondre aux aspirations de la jeunesse dans son ensemble et en particulier le sport tchadien”, a exprimé Mahamat Ahmat Lazina.

Prenant fonction, Patalet Geo, ministre de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, affirme que le secteur du sport et celui de la jeunesse sont deux sections qui doivent mériter beaucoup de travail et de patience. “Nous avons des défis à relever. Ces défis sont ceux de tous les Tchadiens. Nous devons collaborer et travailler en synergie pour relever les grands défis qui nous attendent” appelle Patalet Geo.

Après la passation de service, s’en est en suivi l’installation de la secrétaire d’État à la jeunesse et au leadership entrepreneurial Fatimé Boukar Kossei.