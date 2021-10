Participation des politico-militaires au dialogue: « Le Tchad appartient à nous tous et personne ne doit se sentir exclu », Goukouni Weddey

Le Comité technique spécial relatif à la préparation des politico-militaires au dialogue national qui a lancé ses activités vendredi a insisté sur le caractère inclusif de cette rencontre.

Dans l’agenda du Comité technique spécial dirigé par l’ancien président de la République, Goukouni Weddey, il est prévu un plan d’action méthodique et détaillé.

Ce plan va de l’identification en passant par la prise d’attache avec les politico-militaires et la définition des contours et les modalités dans le but de créer les conditions idoines à des échanges pour ouvrir la voie du dialogue national inclusif.

Le président Goukouni reconnait lors du point de presse de lancement des activités dudit Comité la complexité de l’exercice – ‘’Nous avons adopté un plan d’action méthodique et détaillé qui intègre avec réalisme toutes les actions, les moyens et les étapes à franchir et qui doivent conduire à la réussite du Dialogue National et Inclusif avec la participation de nos frères politico-militaires’’, fait-il savoir.

Pour le président du Comité technique spécial, la tache assignée au comité se présente comme une opportunité de retrouvailles afin de déterminer de manière claire et lucide les aspirations légitimes et de faire du Tchad un havre de paix.

« Nous devons nous accepter mutuellement et chacun dans sa différence pour engager un débat franc, direct et sincère sur l’avenir de notre pays. Le Tchad appartient à nous tous et personne ne doit se sentir exclu », lance le président Goukouni.