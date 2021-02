Participation ce samedi du Président Deby au sommet virtuel de l’Union Africaine

Le Président de la République Idriss Deby Itno, participe au 34ème sommet de l’Union Africaine (UA) ouvert par visioconférence ce samedi 6 février 2021.

Plusieurs sujets feront l’objet de discussion lors de cette conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine qui se tient jusqu’au dimanche 7 février. Les questions des arts, la culture et le patrimoine, l’élection du Président de la Commission et des Commissaires, la riposte de l’Afrique face à la Covid 19, la réforme des organes de l’Union sont au menu dudit sommet.

La ZLECAf (Zone de libre-échange intercontinentale) ainsi que les questions de développement, d’intégration, de paix et de sécurité seront également débattues par les dirigeants africains au cours de cette conférence.

Je participe, par visioconférence, aux travaux du sommet de l’Union Africaine. Toutes mes félicitations au Président de la #RDC Félix Tshisekedi désigné par ses pairs à la présidence tournante de notre organisation continentale. pic.twitter.com/pvhK6Wl7Gf — Maréchal Idriss Deby Itno (@MIdrissDebyItno) February 6, 2021