Parti socialiste sans frontières : Yaya Dillo et Dinamou Daram se dechirent

Une décision signée ce jour du président du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Dillo, supprime le poste de vice-président, qui est occupé par Dinamou Daram, fondateur et ex-président dudit parti. Dinamou rejette l’accusation de « haute trahison » portée à son encontre et contrattaque.

Yaya Dillo motive sa décision par l’existence « d’éléments de preuves de haute trahison des membres du BEN (Bureau exécutif national, ndlr) au rang desquels se trouve le vice-président en vue de rallier le CMT ».

Dinamou Daram rétorque. « Le président n’a pas mandat de supprimer le poste de vice-président parce que nous sommes élus par le congrès », déclare-t-il, avant de contrattaquer : « Je protège la laïcité avec la dernière énergie. Mais Yaya Dillo est en train de négocier avec les fondamentalistes et les intégristes pour rendre le Tchad islamique. Je dis que ça ne marche pas. C’est intolérable. On a créé le parti avec une vision et un projet. Il ne fait que du fantasme politique ».

Il dit ne point projeter se rallier au CMT. «Loin de là. Nous, c’est l’alternance, le combat continue. Sur les 28 membres du Bureau, j’en ai 20 avec moi. On va demain lire la motion de censure contre Yaya Dillo ».