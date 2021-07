Partenariat entre l’UAMI et l’École de Commerce de Lyon

L’Université Africaine de Management et de l’Innovation (UAMI) et l’Ecole de Commerce de Lyon en France, ont acté leur partenariat par une conférence de presse organisé mercredi au sein de l’UAMI.

Le président de l’Ecole de Commerce de Lyon a effectué un déplacement au Tchad pour expliquer aux étudiants de l’UAMI et à tous les étudiants tchadiens les bien-fondés de ce partenariat.

Grâce au partenariat avec l’Ecole de Commerce de Lyon, permettra désormais aux bacheliers et étudiants qui s’inscriront à l’Université Africaine de Management et de l’Innovation d’obtenir un double diplôme à la fin de leur formation.

Démonstration des cours qu’on peut recevoir dans smartphone à partir d’une d’une clé USB

L’Ecole de Commerce de Lyon va implanter une annexe au sein de l’UAMI qui assurera la liaison avec ladite école. Il donc possible à partir du Tchad, les étudiants tchadiens peuvent accéder à plusieurs formations et filières : communication, marketing, qualité, finances, achats, ressources humaines, commerce international et gestion.

Le directeur général de l’UAMI, Sahoulba Gontchomé n’a pas caché sa satisfaction et qui pour lui est la concrétisation d’une vision consistant à ouvrir la formation de l’enseignement supérieur tchadien sur le plan international et permettra aux jeunes de décrocher des diplômes reconnus des grandes écoles internationales.