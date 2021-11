Ouverture de la deuxième stratégie nationale de développement de la statistique

Ce 03 novembre s’est tenue à Mara, l’ouverture de l’atelier de présentation de la stratégie nationale de développement de la statistique deuxième génération.



Cette deuxième stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS2) a été adoptée le 14 octobre 2021. Une adoption qui ouvre la mise en œuvre pleine et entière de la SNDS2 à partir de l’exercice budgétaire 2022.



L’objectif de cet atelier est de présenter principalement la stratégie nationale de développement de la statistique deuxième génération mais surtout de contribuer à la production des rapports d’activités et les plans d’actions de chaque service statistique de façon cohérente.

Cette SNDS2 couvre la période de 2022 à 2026 en cohérence avec le plan national de développement.



Elle tient à quatre axes majeurs :

– l’axe 1 porte sur l’amélioration de la gouvernance artistique ,

– L’axe 2 sur la consolidation d’une base d’un développement durable de la statistique,

– L’axe 3 porte sur l’amélioration de la production statistique,

– L’axe 4 enfin sur l’accès de tous aux statistiques produites par les différents canaux de diffusion.



Abdoulaye Barh Bachar, par ailleurs Directeur général du FNDS rappelle que « les missions du Système statistique national consistent à : collecter, traiter, analyser, publier et diffuser les informations statistiques répondants aux normes régionales, internationales et pertinentes pour éclairer le développement de notre pays »