Ouverture de la 1ère assemblée générale de la caisse d’épargne et crédit d’Ati

La cour de la commune d’Ati a servi de cadre ce matin au lancement de l’assemblée générale ordinaire de la caisse d’épargne et crédit d’Ati. La cérémonie a vu la présence des autorités administratives, civiles et militaires du département du Batha-Ouest.

Cette présente assemblée générale ordinaire a pour but de rendre compte des activités menées par la caisse d’épargne et crédit d’Ati au cours des exercices 2016,2017,2018,2019 et 2020.

Dans son intervention, le président du comité de crédit Ali Mahamadia a remercié les responsables à divers niveaux pour leur présence. Selon lui, cela prouve à suffisance leur engagement à œuvrer pour le renforcement du pouvoir économique des couches les plus vulnérables.

Le directeur exécutif de l’Union des caisses d’épargnes et de crédit du Guéra (UCEC-G) Ibrahim Seïd Djimé a pour sa part souligné que l’UCEC-G qui est l’Union des banques villageoises du Guéra est devenu au fil du temps, une institution majeure dans le secteur de la Microfinance dans le Tchad. A entendre Ibrahim Seïd Djimé,elle compte aujourd’hui 11 caisses d’épargnes de grandes tailles et 40 guichets et points de service à travers la province du Guéra avec des extensions vers les provinces voisines, la caisse de Bokoro et d’Ati.

Ouvrant les travaux de cette assemblée générale ordinaire, le représentant du Gouverneur de la province par ailleurs Secrétaire général du département de Batha Ouest Hissein Palet MBaïmakreo a félicité les responsables de l’Union des caisses d’épargnes et crédit du Guéra et Batha à divers niveaux et plus particulièrement le Gouvernement du Tchad et la Banque Islamique de Développement à travers le projet de la Microfinance qu’ils ont eu en créant dans le Batha-ouest une caisse pour la possibilité à la population exclue du Système bancaire à bénéficier de ressource selon les principes cardinaux de la finance Islamique afin de développer leurs activités Génératrices de revenus.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à ATI