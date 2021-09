Ouaddaï : la délégation du ministère de l’Hydraulique échange avec la population d’Abéché sur l’état d’avancement de projet Biteha 2

Le ministre de l’hydraulique et la directrice générale de la Société tchadienne des Eaux en mission à Abéché dans le Ouaddaï pour la réception des tuyauteries pour le projet BITEHA 2, ont eu à échanger avec les autorités administratives et la population d’Abéché sur l’évolution des travaux dudit projet.

Le ministre de l’Hydraulique Alio Abdoulaye et la directrice de la STE Koubra Hissein ont échangé avec les différentes couches de la population du Ouaddaï sur l’état d’avancement des travaux du projet Biteha 2.

Après une présentation liminaire sur la consistance des travaux et l’état d’avancement, plusieurs questions ont été posées par l’assistance. Quant à la question relative à la date exacte de fin des travaux, il faut noter que le projet est prévu pour quatre ans et a été lancé en janvier 2019. La délégation donne l’assurance que le délai sera bel et bien respecté.

Pour les questions relatives à la pénurie d’eau dans la ville, la directrice générale de la STE Koubra Hisseine Itno précise qu’actuellement même si la production augmente, les conduites ne pourront pas l’acheminer car ce sont des conduites de diamètre 300 mm et n’ont, par conséquent, pas la capacité requise. Le projet Biteha 2 prendra en compte tous ces paramètres.

Une carte hydrogéologique de la ville d’Abéché, dressée par le projet réseau a été présentée à l’assistance.