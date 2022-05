Opinion : commencer le démontage et l’élimination de la corruption au Tchad par des décisions simples et efficaces

La course à l’habillement de qualité par les fonctionnaires de l’Etat est ce qui est à la base de la corruption. C’est ce qu’analyse Mahamat Nour Abakar, homme d’affaires et chercheur indépendant dans cette tribune libre opinion.

Pour commencer le démontage et l’élimination de la corruption au Tchad, quelques deux pistes de solutions les plus immédiates et très facile sont à explorer par le gouvernement. D’ores et déjà, il faut que le gouvernement commence maintenant par s’imposer là où il a le pouvoir de s’imposer et de contrôler.

Imposer un code vestimentaire

Le gouvernement doit exiger pour tous les fonctionnaires et agents civils un comportement vestimentaire normalisé et homologué par un comité technique quelconque. Par exemple : Que tous les fonctionnaires et agents civils de l’Etat s’habillent en veste ou costume ou un ensemble (pantalon et chemise) pour les hommes. Et pour les femmes, l’on va également retenir un ou deux types d’habillement résultant de la réflexion du Comité technique.

Raison: On sait de manière générale que porter un habit doit répondre pour toute personne sensée a trois (3) critères + 1 : technique (qui facilite le mouvement dans l’exercice du travail), environnemental (climat) et économique (pas culturel et non historique). Plus (+1) l’habillement impose l’autorité qui emploie ; afin de ne pas créer des frustrations, des distractions, déconcentrations, des envies, Jalousies…etc., entre les employés d’une organisation quelconque. Au détriment des résultats escomptés au travail. Empêcher que soient jetés au quotidien les fruits des corruptions à la figure de nos corrompus.

Car, cette course folle pour les habillements bling-bling, non seulement appauvrit les fonctionnaires et les endette dans un cercle vicieux et stressant ; mais aussi et surtout, consomme beaucoup d’argent aux fonctionnaires de manière exponentielle. Et, ceux des fonctionnaires qui n’ont pas les moyens de se procurer des habits de valeur se verront bien obliger de les chercher coûte que coûte quelque part, d’une manière ou d’une autre illégale.

Balayer tout le cabinet en cas de remaniement

Pour encourager à la solidarité et l’esprit d’équipe dans les services de l’Etat, je propose à ce que, lors de tout remaniement ministériel, le ministre sortant puisse partir avec tout son staff (Sg, Dg, Dircab, ou autres directeurs…). Avec option où le Ministre partant aura le choix d’emporter ou de designer dans son élan, ceux de son staff qui ne l’auront pas aidé dans sa mission. Par cette manière de faire, dorénavant tout le staff d’un Ministre s’empressera de l’aider pour réussir sa mission à la tête du ministère ; pour un rendement maximal. Dans l’espoir ainsi, de retrouver le respect de la hiérarchie aujourd’hui perdu. Mais aussi et surtout que ledit Ministre ne sera pas remercié pour déficits de rendements. Car, le boulot des membres de Staff aussi dorénavant en dépens.

En attendant que le gouvernement tchadien prenne en compte mes propositions de créations de plus de 100.000 emplois et plusieurs dizaines de micros, petites et voire moyennes entreprises, en faveur de toutes les populations tchadiennes, toutes catégories confondues (vieux, jeunes, hommes, femmes, instruits ou analphabètes) ; une véritable révolution économique et industrielle, pour sortir notre pays le Tchad, de la pauvreté est nécessaire.