ONU : les pays membres permanents du Conseil de sécurité sommés de s’expliquer sur l’usage du droit de veto

Par une décision du 26 avril, l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) exige que les cinq membres permanents s’expliquent devant tous les pays à chaque fois qu’ils bloqueront un projet de résolution du Conseil.

Le premier cas pratique a eu lieu ce 8 juin lorsque la Russie et la Chine ont bloqué la résolution américaine réclamant plus de sanctions contre la Corée du Nord après les nouveaux tirs de missile.

Cette décision, selon RFI (Radio France Internationale), viserait à avoir un moyen de pression sur les cinq superpuissances pour qu’elles utilisent moins leur veto. Pour ce premier cas, poursuit la même source, la Chine et la Russie n’y étaient pas contraintes, mais se sont tout de même plier à l’exercice. Pour nos confrères, cette mesure permet aussi aux 178 pays qui ne siègent pas au conseil de sécurité d’être remis dans la boucle des sujets Paix et Sécurité. Ce qui n’était jusque-là pas possible sans convocation de session spéciale.

Pour cette première, Pékin et Moscou ont justifié leur obstruction en réaction à la position trop sévère à leur goût de Washington. Une position qui attiserait les tensions dans la péninsule coréenne. Le 26 mai dernier, les deux pays avaient bloqué au Conseil de Sécurité un projet de résolution américain imposant de nouvelles sanctions à la Corée du Nord en représailles à ses multiples tirs de missiles balistiques depuis le début de l’année.

Autres avantages de ce mode de débat, plus de protagonistes peuvent également s’exprimer lors des débats. Ce 8 juin, la Corée du Nord a pu s’exprimer et des pays du pacifique ont témoigné sur les essais nucléaires.