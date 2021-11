« Ombre d’elle-même », la Kabbia a un nouveau préfet

Le secrétaire général de la province du Mayo-Kebbi Est, a présidé ce matin, la cérémonie d’installation du nouveau préfet de la Kabbia.

Nommé le 19 novembre, Moussa Dassidi remplace Abdallah Abdoulaye Nassour à la tête de la Kabbia. Le nouveau préfet, conscient de la situation administrative difficile que traverse la Kabbia, promet d’en faire un endroit où il fait « beau vivre ». « Le département de la Kabbia était un navire en haute mer, sans repère ni boussole et sans équipage et qui n’attendait que l’heure de naufrage. Et pour cause, la quasi-totalité des unités administratives formellement créées comme par enchantement sont toutes vacantes pour des diverses raisons (…)qui clouent au pilori la Kabbia », a déploré le préfet, qui a pris fonction en l’absence de son prédécesseur, suspendu le 9 novembre, par le gouverneur du Mayo-Kebbi Est, à cause d’une altercation qui l’avait opposé au sous-préfet de Pont Carol.

Moussa Dassidi pointe d’un doigt accusateur certains autorités locales qui ont contribué à faire de la Kabbia l’« Ombre d’elle-même ». « Cette image peu enviable et à la limite ridicule que vous aviez contribué à étiqueter au département doit inverser en décalant dans le travail », instruit-il.

Le secrétaire général de la province, Djingar Gaspard, a, de son côté, invité le nouveau préfet à faire régner l’ordre et la cohabitation pacifique entre les différentes composantes de la population de la Kabbia. Djingar Gaspard a aussi insisté sur le recouvrement des recettes et à leur bonne gestion.

Le nouveau préfet de la Kabbia est un énarque. Il a récemment été préfet du département de Mont Illi.