(ok)L’Espagne célèbre pour la première fois sa fête nationale sur le territoire tchadien

La représentation diplomatique de l’Espagne a célébré ce 12 octobre, sa fête nationale en République du Tchad. La cérémonie était dirigée par la Chargée d’affaires par intérim d’Espagne au Tchad, Madame Sonsoles Ballesteros-Vexenat, au nom de l’Ambassadeur d’Espagne, M. Ramón Moreno, qui réside à Yaoundé.

C’est la première fois que cet événement a lieu sur le territoire tchadien depuis l’ouverture du bureau de l’Ambassade d’Espagne à N’Djamena, il y a presque deux ans. Parmi les participants, il y avait une quinzaine de membres de la collectivité espagnole au Tchad, repartis entre travailleurs de la Délégation de l’Union européenne, organismes internationaux, coopérants, et religieux ainsi que des membres du corps diplomatique, le Consul Honoraire de l’Espagne au Tchad. Du côté tchadien, il y avait le Directeur général du Protocole d’État et la Ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Madame Amina Priscille Longoh.

Dans son discours, la Chargée d’affaires, Madame Sonsoles Ballesteros-Vexenat, a souligné les deux visites de la ministre espagnole des Affaires étrangères au Tchad au cours de cette année, la présidence espagnole de l’Alliance Sahel, et l’ouverture du Bureau diplomatique à N’Djamena comme des gestes qui « démontrent que le gouvernement espagnol est fermement engagé avec le Tchad et la région du Sahel ».

La Chargée d’affaires et la Ministre tchadienne de la Femme, ont aussi fait référence à la contribution financière de l’Espagne et la Suisse pour le développement du Plan d’action nationale femmes, paix et sécurité pour le Tchad, en application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies. « La mise en place de ce Plan permettra de renforcer la participation politique des femmes, spécialement pendant cette période de la transition politique et pour le Dialogue national inclusif », se sont-elles félicitées.

