Nouveaux visages du gouvernement : Tahani Mahamat Hassane, du monde des finances à l’Hydraulique

Nommée ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale, Mme Tahani Mahamat Hassane fait son entrée pour la première fois au gouvernement du Tchad, suite au remaniement du 14 juillet. Tchadinfos vous retrace le parcours de cette dame, rompue des finances, qui s’occupera désormais du nouveau portefeuille de l’Hydraulique urbaine et rurale.

La nouvelle ministre en charge de l’Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mahamat Hassane, est détentrice d’une maitrise en Finance et Comptabilité, obtenue à Ahfad University For Women d’Oum Dourman au Soudan. A 42 ans, celle qui est désormais en charge de l’Eau a eu un long parcours dans le domaine des finances depuis son intégration à la Fonction publique en 2007, au ministère de la Décentralisation.

Mme Tahani Mahamat Hassane a été directrice adjointe de la Comptabilité publique au ministère des Finances durant trois ans (Avril 2013 à juin 2016). Elle devient ensuite directrice adjointe des Affaires financières et monétaires avant d’être promue au poste de directrice générale adjointe du Trésor et de la Comptabilité publique jusqu’en mai 2018.

La spécialiste des Finances va revenir plus tard aux Affaires financières mais voit ses prérogatives étendues à la Supervision des Etablissements de Micro-Finance. Ses expériences vont l’amener à servir au ministère de l’Economie et de la Planification du développement comme coordinatrice adjointe du troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitat en octobre 2019.

Née le 24 mai 1978 à Bonn en Allemagne, Tahani Mahamat Hassane est mariée et mère de 4 enfants. Trilingue (français, arabe et anglais) elle a obtenu son bac D en 1996 au Lycée du Sacré-Cœur de N’Djaména avant de poursuivre ses études supérieures et obtenir en 2002 sa maitrise au Soudan.