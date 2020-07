Nouveaux visages du gouvernement : M. Routouang Christian, un leader polyvalent au département de la Jeunesse

POLITIQUE- Nommé le 14 juillet, Routouang Mohamed Ndonga Christian est le nouveau chef de département de la Jeunesse et des Sports. Tchadinfos vous propose un résumé de son parcours.

Diplômé en ingénierie de maintenance industrielle à Wintech professionnal university au Ghana, Routouang Mohamed Ndonga Christian s’est spécialisé très vite en instrumentation et entrepreneuriat social. Co-fondateur et PDG d’une startup nommée General Services and Constructions (GESCO. Sarl), il est également directeur exécutif du Global Entrepreneurship Network Chad, (www.genglobal.co). Routouang Mohamed Ndonga Christian est par ailleurs coordonnateur national de l’Union africaine des ONG de développement, un réseau d’organisations africaines travaillant pour le développement en Afrique et représentant du club Afrique 2030.



Engagé pour le développement civique et social de la jeunesse, le jeune Christian a en 2013 fondé «Protégeons l’Environnement», une association qui a pour objectif de lutter contre le changement climatique au Tchad .

En 2015, il a co-fondé avec plusieurs autres jeunes leaders, le Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad (RJDLT), dont il est le coordinateur national jusqu’à sa nomination dans le gouvernement. Cette organisation de jeunes promeut le leadership et l’entrepreneuriat pour un développement durable au Tchad.

Pendant cette période secouée par la pandémie du coronavirus, le Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad (RDJLT) dirigé par le nouveau ministre de la jeunesse, informe et encourage les jeunes tchadiens à s’engager et à agir en faveur de la population tchadienne. Sous son impulsion et grâce au soutien de l’UNFPA, les jeunes ont mené plusieurs actions, touchant plus de 10.000 personnes au sein de la communauté.

Détenteur de deux baccalauréats scientifiques (C et D) et âgé de seulement 29 ans, Routouang Mohamed Ndonga Christian aurait été également ce jeune qui a marqué l’écosystème entrepreneurial au Tchad. A travers le RJDLT, il a organisé ces trois dernières années la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Tchad.

