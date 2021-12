“Nous sommes un parti et l’objectif c’est la conquête du pouvoir d’Etat”, Avocksouma Djona

Élu président du parti les “Démocrates”, Avocksouma Djona Atchenemou appelle ses camarades à une lutte légale et pacifique.



C’est par la décision portant le n°001/LD/PO que les militantes et militants du parti politique de l’opposition, “Les démocrates”, parti qui a vu le jour en novembre dernier, ont élu à l’unanimité, le professeur Avocksouma Djona Atchenemou président du bureau exécutif national de ce parti.

C’est après environ quatre heures de travail en commission que cette décision est prise. Pr Avocksouma, ancien cadre de l’Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR) de Saleh Kebzabo, après avoir reçu son bâton de commandement de la main du président sortant, n’a pas mâché ses mots dans un discours posé de plus de 20 minutes.



“Nous sommes un parti et l’objectif de ce parti, c’est la conquête du pouvoir d’Etat”, a-t-il déclaré. Tout au long de son discours de neuf pages, le nouveau président du parti “Les démocrates”, Avocksouma Djona Atchenemou a axé ses mots sur les jeunes qui sont l’avenir du pays, mais aussi sur la mauvaise gouvernance qui paralyse le pays, depuis 1982, selon lui.



“En politique, on doit se battre pour servir les autres et non se servir soi-même”, a-t-il martelé avant d’appuyer, “dès lors qu’on voit un homme politique très riche, c’est qu’il a volé ou a été corrompu”.

En bon démocrate, Avocksouma appelle ses militants à “bâtir des stratégies alternatives de lutte pour l’accession au pouvoir par les moyens politiques pacifiques”. “On est démocrate que lorsqu’on est de bonne moralité”, ajoute le Conseiller national et ancien député, Béral Mbaïkoubou, invité d’honneur.



A savoir, les démocrates décident de s’aligner derrière Wakit Tama et le Groupe d’appel du 1er juin pour arracher la liberté des Tchadiens.