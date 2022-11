“Nous sommes contre la manifestation violente”, Célestin Topona, premier vice-président de l’UNDR

Au cours d’une conférence de presse organisée ce samedi 19 novembre 2022 au siège de son parti, Célestin Topona, premier vice-président du parti Union nationale pour le développement et le renouveau (UNDR), s’est prononcé sur l’actualité politique et en particulier sur le saccage du parti le 20 octobre 2022.

Pour Célestin Topona, l’UNDR a décidé de prendre part à la transition après le vide juridique et politique créé suite à la mort tragique du président Idriss Deby Itno. Cette décision a été validée par les cellules du parti implantées dans les 10 arrondissements de la capitale, ainsi que les organes affiliés des jeunes et femmes, tout en tenant compte de la base dans les 23 provinces.

” C’est ainsi que notre participation, tant au gouvernement qu’au conseil national de transition, dans la phase I de la transition a été décidée collégialement et souverainement “, explique le premier vice-président.

Selon lui, les recommandations et les résolutions issues du dialogue sont intégrés dans la stratégie du parti qui se réjouit du fait que, la confiance du président de transition se soit portée sur Saleh Kebzabo.

Célestin Topona est revenu sur les événements du 20 octobre 2022 en ces termes : “L’UNDR ne pensait pas un instant être victime de la malveillance d’autre personne ou groupe de personnes sans foi ni loi, ce 20 octobre 2022, au petit matin, un groupe d’individus s’en est pris à notre modeste siège détruisant par des casses et feu le rez-de-chaussée, où est stocké l’essentiel de matériels et archives”.

Le premier vice-président de UNDR condamne avec “dernière énergie” l’acte de saccage et affirme qu’une plainte est déposée contre ces “pyromanes” qui pensent abattre le moral des militants déterminer de l’UNDR.

” Le but de cette rencontre est de dire à l’opinion publique, que les Tchadiens, toutes tendances idéologiques confondues , n’ont qu’à se surpasser et rejeter catégoriquement la violence. L’UNDR ne saurait, par exemple, admettre que son siège puisse encore être saccagé et brûlé ” conclut Célestin Topona.

Répondant aux questions des journalistes, Célestin Topona affirme que le parti UNDR est contre la manifestation violente et pour la manifestation pacifique.