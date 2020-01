« Nous n’avons pas la haine de quelqu’un ni d’une institution », déclare Dr Succès Masra

POLITIQUE – Bien que leur meeting soit empêché par la Police, le président des Transformateurs a pu faire une allocution devant ses militants à leur quartier général sis à Abena.

« Ils sont venus violenter notre domicile sans papier, insultant et prenant nos équipements », a lancé Dr Succès Masra à l’entame de ses propos. D’une dizaine de minutes, le président des Transformateurs a, dans un langage aussi amical que virulent, critiqué les agissements du gouvernement. « Nous venions là-bas comme d’habitude avec notre idée, sans armes pour dire aux Tchadiens que l’heure est venue pour quitter les murs de la lamentation pour emprunter les ponts de la transformation. C’est de ça qu’il est question ». Pour lui, les autorités n’ont pas de raison à interdire ce meeting. « Nous n’avons pas d’ennemis, pas d’adversaires », affirme-t-il. Et d’ajouter « nous sommes tellement préoccupés par la transformation du Tchad que nous n’avons pas le temps d’avoir la haine de quelqu’un, d’une institution. » Sur un ton ironique, il lance « ils nous font de la publicité gratuite, ils nous font connaître un peu plus », faisant allusion aux agissements des autorités envers les Transformateurs.

Critiques et mises en garde

Devant ses militants, le leader des Transformateurs n’est pas passé par le dos de la cuillère pour critiquer la gouvernance actuelle. « Voilà un président qui se soigne à l’étranger même quand il a la grippe ; les ministres de l’Economie ouvrent leurs comptes à l’étranger, les ministres de l’Education et de l’Enseignement ont leurs enfants qui étudient à l’étranger. Un pays pareil est un pays profondément malade », accable-t-il. « Donc c’est ce pays-là que nous voulons transformer, changer pour le bénéfice de tout le monde », conclut Dr Succès Masra.

Il est pour lui d’affirmer qu’il y a des gens dans ce pays qui ne veulent pas de la transformation du Tchad ni de son progrès.