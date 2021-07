« Notre alliance avec le MPS avait une durée de vie », Ahmed Djidda Mahamat

20 partis politiques d’importance relative ont mis en place ce samedi un regroupement dénommé Coalition des verts et socio-démocrates pour le changement (CVSDC). Une coalition coordonnée par le président du parti Alwihda, Ahmed Djidda Mahamat qui a soutenu la candidature de feu fondateur du Mouvement patriotique du salut (MPS) à la dernière présidentielle.

Plusieurs fois ministre et secrétaire général adjoint à la présidence de la République, Ahmed Djidda Mahamat Albachir a soutenu la candidature de feu président Idriss Déby Itno à l’élection présidentielle d’avril 2021.

Aujourd’hui, il prend la tête d’un regroupement comportant une vingtaine de partis politiques. Interrogé à ce sujet, Ahmed Djidda affirme que son parti a fait alliance autour d’un programme et que l’alliance avec le MPS avait une durée de vie. « Nous avons estimé que notre mission est accomplie parce que nous avons battu campagne et le candidat que nous avons soutenu a gagné, même s’il est décédé avant qu’il ne profite de cette victoire », estime le président d’Alwihda qui conclut donc que la coalition avec le MPS était juste pour la présidentielle et qu’aujourd’hui ils en sont déchargés.

Les responsables et représentants des partis membres de la CVSDC

Quant à la nouvelle coalition, Ahmed Djidda Mahamat indique qu’elle se fixe trois axes notamment :

Le développement durable;

La justice sociale;

La consolidation démocratique.

Pour le coordonnateur de la CVSDC, « nous sommes à un virage politique dangereux que toute la classe politique doit négocier avec beaucoup de courage, tact et sens de responsabilité ». Il annonce ainsi la participation de sa plateforme au prochain dialogue qu’il souhaite inclusif avec la participation de toutes les forces vives du pays, de l’intérieur et de l’extérieur, y compris toutes les tendances politico-militaires. Des assises lors desquelles, « toutes les questions fondamentales doivent être discutées sans tabou » pour une « véritable réconciliation nationale ».