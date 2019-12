Non identification des numéros : les compagnies de téléphonie seront amendées

TÉLÉCOMMUNICATION – Le gouvernement tchadien a décidé de réprimer les compagnies de téléphonie mobile en cas de non identification d’un numéro.

Pendant la présentation du budget général de l’Etat tchadien pour l’exercice 2020, le ministre des Finances et du Budget a répondu à une question d’un député à ce sujet. Le ministre d’expliquer que « le pays se doit de protéger ses citoyens car les téléphones sont utilisés à des fins inavouées donc le gouvernement se doit de prendre des mesures. Mais l’amende est au frais de la compagnie et non à l’utilisateur. »

Les compagnies de téléphonie mobile font aussi assez d’efforts pour demander à leurs clients de se faire identifier. Il arrive des fois que des lignes soient suspendues jusqu’à l’identification de l’utilisateur.