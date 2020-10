Nominations : plusieurs personnalités politiques et hauts cadres nommés PCA

Le chef de l’État vient de signer plusieurs décrets nommant des personnalités publiques et hauts cadres comme Président de conseil d’administration d’institutions et d’entreprises publiques.

Il s’agit de l’ancien Premier ministre Albert Pahimi Padacke, président du parti RNDT le réveil et allié du MPS parti au pouvoir. Il est nommé comme PCA de l’Agence d’Entretien Routier (AGER).

L’ancien ministre des Postes et des nouvelles Technologies et de l’information, Mahamat Allahou Tahir et président du parti RDP allié du MPS devient PCA du Conseil des Chargeurs.

L’ancien ministre et directeur du cabinet du Président Issa Ali Taher est le PCA de l’Agence Nationale d’Électricité Société nationale d’électricité (SNE)

L’ancien candidat du Tchad pour le poste de DG de l’ASECNA et Conseiller chargé de mission du Chef de l’État Mahamat Aware Neissa est nommé PCA de l’ADETIC (Agence de développement des Technologies de l’information et de la Communication), il remplace à ce poste l’ancien ministre d’État, Me Jean-Bernard Padare appelé à d’autres fonctions.

L’ancien directeur général de la SHT Seid Idriss est le PCA de l’Agence pour le Développement de l’Électrification Rurale et la Maîtrise de l’Energie ( ADERM).

NGARMADJAL GAMI est le PCA de l’Agence pour la Promotion des Initiatives Communautaires en Éducation (APICED)