Nominations : Me Jean-Bernard Padaré est le nouveau PCA de la STAR nationale

Réunis le weekend dernier, les membres du Conseil d’administration de la Société tchadienne d’assurance et de réassurance (STAR Nationale), ont choisi Me Jean Bernard Padaré comme le nouveau président de ce conseil.

A noter que Me Padaré siège au Conseil d’administration de la STAR Nationale comme administrateur de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), l’un des principaux actionnaires de la STAR.

Me Padaré, avocat de renom et homme politique accompagne à travers son cabinet plusieurs entreprises et institutions de la place.