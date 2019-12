Nominations : Hindou Oumarou, nommée ambassadrice itinérante à la présidence de la République

POLITIQUE – La militante des droits de l’homme et pour le climat, Hindou Oumarou a été nommée par décret [N02053/PR/2019] avec quatre autres personnalités comme ambassadrice itinérante à la présidence de la République. Cette nomination est une reconnaissance pour les actions menées par la jeune militante.

Désormais, Hindou Oumarou joue le rôle d’une diplomate de haut rang accréditée pour représenter le Tchad ainsi que le chef de l’Etat à l’international. A côté d’elle, figure Kaltouma Nadjina, dénommée la gazelle tchadienne et les ambassadeurs, interprètes et messagers du Chef de l’Etat Abakar Saleh Chaïmi et Amadou Ibrahim.