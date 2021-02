Nigéria : des centaines d’élèves enlevés par des hommes armés

SECURITE- Des hommes armés ont enlevé des élèves et leurs enseignants dans la soirée du 16 février à Kagara, une localité située dans le nord du Nigéria.

Dans la soirée du 16 février, des hommes armés ont fait irruption dans un collège public de Kagara dans le nord du Nigéria. Selon nos confrères de France24, ils ont enlevé de nombreux élèves et des professeurs. Certains élèves et un responsable du pensionnant se sont échappés, a annoncé France 24.

Ce n’est pas la première fois que les internats dans la zone nord du Nigéria sont attaqués. En 2014, plus de 200 élèves ont été enlevés lors d’un raid à Chibock, dans l’Etat de Borno par des hommes armés. La plupart d’entre eux ont été libérés en 2016. Six ans plus tard, un autre enlèvement a eu lieu dans le nord du pays. Dans la nuit du 10 au 11 décembre 2020, des centaines d’élèves ont été enlevés par des hommes armés dans l’Etat de Katsina nord du Nigéria. Des enlèvements revendiqués par Boko Haram. Ils ont été libérés six jours plus tard.