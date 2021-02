Niger: Mohamed Bazoum remporte la présidentielle

L’ancien ministre nigérien de l’Intérieur et candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, a remporté le second tour de l’élection présidentielle avec 55,75 % des voix, a annoncé mardi la Commission électorale nationale indépendante. Il a ainsi battu l’ex-président Mahamane Ousmane et doit succéder à l’actuel chef de l’État, Mahamadou Issoufou.

