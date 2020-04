Nécrologie : disparition de la figure politique, Daoud Kinefour

L’ancien gouverneur de la province de la Tandjilé, Daoud Kinefour est décédé ce jeudi 30 avril 2020, à N’Djaména, de suite d’une maladie.

Ce grand commis de l’État et membre fondateur du Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP) de Lol Mahamat Choua est un homme connu pour ses qualités intellectuelles intransigeantes et ses connaissances du rouage administratif.

Sa formation politique le RDP via sa page Facebook annonce avoir perdu “l’une de ses grandes figures emblématiques, Daoud Kinefour, membre fondateur, ancien Secrétaire exécutif, fidèle aux idéaux du parti et compagnon de lutte du défunt Président fondateur Lol Mahamat Choua vient de tirer sa révérence cet après-midi“.

La rédaction adresses ses condoléances à sa famille biologique, ses proches, ses amis et à sa famille politique.