Necrologie: décès de Abakar Kori Mbami, un des premiers administrateurs du Tchad

Le Tchad vient de perdre l’un de ses anciens administrateurs de l’époque post-coloniale. Abakar Kori Mbami s’est éteint le 11 mai 2020, de suite de maladie à N’Djamena.

Membre-fondateur du RDP de Lol Mahamat Choua et député de la circonscription du Lac où il était natif, Abakar Kori Mbami alias AKM, aura été l’un des rares cadres tchadiens ayant marqué l’histoire politique du pays. Déjà à son jeune âge, l’homme au teint clair, de la lignée de la chefferie traditionnelle de Bol, a occupé plusieurs postes de responsabilité après l’indépendance, sous le régime du feu Ngarta Tombalbaye

Abakar Kori Mbami a occupé d’abord le poste de directeur de cabinet du ministre Moustapha Batrane. Après avoir assuré cette tâche avec brio, commence alors ses nominations comme sous-préfet dans plusieurs circonscriptions, sous les règnes de Ngarta et de Félix Malloum. Ensuite, sous le régime du président Hissein Habré, Abakar Kori Mbami, est promu préfet de la circonscription du Guéra. Poste qu’il a occupé jusqu’à son élection comme député en 1990, où il a été désigné 4ème vice-président de cette législature.

Après l’effondrement du régime Habré, et à la naissance du pluralisme politique, Abakar Kori Mbami, s’aligne avec le défunt Lol Mahamat Choua pour créer le Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP). Cette formation politique perd aujourd’hui l’un de ses membres ayant contribué à la rédaction de ses textes de base et à son enracinement dans le paysage politique.

Se fondant sur ses expériences administratives du passé, le.chef de l’État Idriss Deby Itno a préféré le placé à la médiature où il a assuré le poste de Conseiller jusqu’à la dissolution de cette institution au forum national inclusif.

A l’annonce de son décès, son domicile a été pris d’assaut par ses parents, proches, et connaissances. Des témoignages de la foule, il ressort que Abakar Kori Mbami aura marqué sa vie par une générosité hors du commun.

Feu Abakar Kori Mbami

D’aucuns pleurent un père incomparable, d’autres un tuteur inégalable. Aujourd’hui beaucoup de ses enfants adoptifs occupent des hautes fonctions administratives. Il s’en va ainsi laissant derrière lui quatre veuves et plusieurs enfants.

La rédaction présente ses condoléances les plus attristées à toute sa famille.