N’Djamena : trois enfants ont failli périr dans l’explosion d’une grenade

Une grenade a explosé sur les enfants faisant trois blessés graves ce mercredi 1er juin au quartier Chadar talata dans le 8ème arrondissement de N’Djamena.

Selon l’un des parents des victimes, il ne sait d’où la grenade a été trouvée. “Ils ont trouvé où même la grenade, personne ne sait. Mais ils sont venus avec à la maison.“

Continuant, il rapporte comme quoi le plus grand du groupe, a l’aide d’une pointe, à arracher l’anneau de sécurité de la grenade. “Alors, dès qu’il a enlevé, la grenade a explosé. Ceux qui sont au premier rang étaient touché par l’explosion. Le grand parmi les enfants, sa main gauche a été coupée, son pénis est coupé aussi, et il a eu une blessure au pied droit. L’autre enfant est blessé gravement. Et le plus petit d’entre eux a eu des blessures à la cuisse droite et son genou gauche. Un quatrième enfant est blessé mais pas grave, il est rentré à la maison” détaille-t-il. Les blessés sont pris en charge à l’hôpital de l’amitié Tchad-Chine.