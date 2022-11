N’Djamena : le syndicat des enseignants du Tchad donne 7 jours au gouvernement pour appliquer les points du pacte social triennal

Par un communiqué de presse rendu public ce 24 novembre 2022, le syndicat des enseignants du Tchad (Set), province de N’Djamena, accorde 7 jours au gouvernement pour appliquer le pacte social triennal du 04 Octobre 202.

Le bureau provincial du Set dit s’être réuni pour évaluer l’application du pacte social triennal du 04 Octobre 2021 et le communiqué du chargé de la communication du Ministère des finances du 24 Octobre 2022.

Après évaluations, le bureau constate avec amertume le non-respect des engagements du Gouvernement du pacte social triennal du 04 Octobre 2021. Par contre, le bureau provincial qualifie le communiqué du gouvernement du 24 Octobre 2022 de simple diversion.

Le Set le gouvernement d’être dans des manoeuvres “machiavéliques” condamnant les travailleurs en général et les enseignants en particulier à la souffrance et à la misère durables en refusant de leur régulariser les dus qui sont entre autres les rappels des primes de craie et documentation et des frais de transport des omis de 2016; 2017 ; 2018; 2019 et 2020; la restauration des primes de craie et de documentation de certains enseignants coupées en octobre 2022; les rappels des arriérés des salaires des nouveaux intégrés ; les rappels des effets financiers des actes des carrières (avancement, titularisation….); la paie immédiate des frais de transport de 2021 et les dispositions pour payer les frais de transport de 2022 avec le salaire de décembre 2022 ;

De tout ce qui précède, le bureau provincial donne un délai de sept jours (pour compter du 24 au 30 Novembre 2022) au Gouvernement pour exécuter les points cités ci-haut. “Passé ce délai, le Gouvernement sera responsable de tout ce qui adviendra”, prévient le bureau.