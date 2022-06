Moyen-Chari : le PASOC planche sur la mise en place des centres de documentation de la société civile

Le Projet d’Appui à la Société Civile (PASOC), organise ce 17 juin à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, un atelier d’étude en vue d’adopter les projets de textes statutaires de Centres de Documentation de la Société Civile.

L’objectif de cet atelier est de conférer un statut de type associatif en vue de créer des structures adaptées après le départ du PASOC. Pour Massalbaye Tenebaye, chargé de l’animation et de l’accompagnement des organisations de la société civile du PASOC, le programme du PASOC a prévue de créer 9 centres sur l’ensemble du territoire qui serviront de lieux d’échange et de concertation entre les organisations de la société civile elles-mêmes et les autorités locales. Il a ajouté que cet atelier va permettre d’identifier et proposer les statuts aux Centres de Documentations de la Société Civile réunissant notamment les possibilités d’une cogestion entre les organisations de la société civile et la collectivité autonome.

Le conseiller économique, Abdelmoumine Tom, représentant le gouverneur de la province du Moyen-Chari, a salué l’effort du gouvernent et ses partenaires pour cette initiative qui vise à renforcer la démocratie à travers le dialogue politique. Abdelmoumine Tom se dit persuadé que les résultats attendus de cet atelier vont permettre de valider et adopter les statuts, les règlements intérieurs et autres documents pouvant permettre la pérennisation institutionnelle des Centres de Documentations de la Société Civile. Ceci dans le but de permettre aux organisations de la société civile de jouer pleinement leur rôle.

Il faut noter que les délégations qui prennent part à cet atelier viennent de Bongor, Moundou, Doba, Koumra et Sarh.