Mongo : renforcement des capacités des Comités Provinciaux du Salamat et du Guéra sur la prévention et la gestion des conflits

C’est dans le cadre d’un atelier relatif au Suivi et Coordination des activités du Programme d’appui à la gestion concertée des Aires Protégées et Ecosystèmes Fragiles du Tchad (APEFT). Cette formation qui a débuté hier 14 décembre 2021 à la grande salle de réunion de l’Adetic de Mongo et placé sous le thème “Prévention et Gestion des conflits liés aux ressources naturelles ” durera 3 jours.

C’est le gouverneur de la province du Guéra qui a présidé la cérémonie d’ouverture en présence des autorités administratives notamment le préfet du département du Guéra, du maire de la ville de Mongo, des autorités militaires ainsi que des représentants des différents services et ONG.

Dans son allocution de circonstance, le délégué provincial de l’environnement, de l’eau et de la pêche du Guéra Adoum Saboun Rahma a adressé la cordiale bienvenue a tous avant d’évoquer l’objectif de cet atelier.

Pour lui cette formation visent à promouvoir d’une part une utilisation concertée et durable des ressources pastorales au Tchad en prenant en compte les besoins des populations locales, et d’autre part, la conservation durable et concertée de la faune sauvage, de la biodiversité et du patrimoine du Tchad au bénéfice des populations.

“La circonstance qui nous réunit aujourd’hui s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des membres des comités provinciaux de suivi et coordination du Guéra et du Salamat et des structures partenaires du PASTOR en matière de prévention et gestion de conflit liés aux Ressources naturelles dans le Grand Ecosystème Fonctionnel de Zakouma. A travers cet atelier, les membres des comités ici présents sauront comment prévenir les conflits agriculteurs-éleveurs et les conflits homme-faune qui surgissent dans le GEFZ” a-t-il martelé

Lançant officiellement l’atelier le gouverneur de la province du Guéra Sougour Mahamat Galma a dans son propos fait savoir que l’objectif final visé par cette formation est de rendre capables les participants à maitriser les concepts de médiation et les differentes étapes d’un processus de médiation pour confribuer à la cohabitation pacifique des communautés rurales et une gestion durable des ressources naturelles dans le GEFZ en conformité avec les objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030. “Au regard de l’importance de cette thêmatique dans la préservation de la paix dans notre pays, je vous demanderais de vouloir bien prêter une attention particulière au contenu de la présente session de renforcement des capacités des comités provinciaux de suivi et Coordination des activités d’APEF du Guéra et du Salamat” a-t-il souligné

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo