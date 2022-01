Mongo : les petites coupures des billets de banque se font de plus en plus rare

Dans la province du Guéra notamment dans son chef-lieu Mongo, les billets de banque deviennent rares.

Il est difficile d’acheter des articles et d’autres biens consommables quand on dispose de gros billets dans la ville de Mongo. En cause, les petites coupures des billets de banque tels que les billets de 500, 1 000 et 2 000 francs sont rares. Même s’ils existent, ils sont très usés et raccommodés avec du scotch.

Un constat fait sur les différents marchés locaux comme dans les commerces.

Pour effectuer des achats, il faut dépenser plus. “Je suis obligé de dépenser plus que ce qu’il n’en faut pour avoir de la monnaie“, s’agace un client au marché. Un autre de renchérir : “Impossible d’acheter des unités téléphoniques pour 1 000 francs et trouver de la monnaie lorsqu’on présente 10 000 ou même 5 000 francs au vendeur.”

Dans les agences de transaction financière de la ville telles qu’Express Union, Finadev, la situation est la même. Les caissiers confient que “leurs stocks de petites monnaies sont épuisés et qu’ils ne sont pas ravitaillés’’. Cette situation démotive les clients et punit les vendeurs.

Bechir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo