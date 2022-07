Mongo: le Préfet du département du Guéra appelle sa population à s’impliquer dans la lutte contre l’insécurité

A travers un point de presse animé ce 4 juillet 2022, le préfet du département du Guéra, Salhadine Ahmat Mahamat, appelle à agir pour la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la sécurité des personnes et de leurs biens.

Cette communication placée sous le thème ” le Vivre ensemble et la cohabitation pacifique ” , vise à plaider le sort de la population après les multiples doléances concernant les agressions et coupeurs des routes dans la ville de Mongo.

L’objectif est de sensibiliser la population à lutter contre les bandits de grands chemins afin d’éradiquer l’insécurité dans le Guéra en général et à Mongo en particulier.

Pour le Préfet, le banditisme persiste et il faut des actions concertées pour venir à bout sinon , à limiter les potentielles pertes en vies humaines et matérielles causées par les groupes de bandits. “Tant que la situation sécuritaire au Guéra n’est pas réglée, il est fort à craindre une possible incursion des mouvements des trafiquants et bandits de grands chemins dans cette contrée“, a-t-il alerté.

Face à ces défis sécuritaires , sociaux , humains et de développement, relève le préfet, tout groupe de réflexion de jeunes imbue de valeurs de liberté et soucieuse d’une société pacifiée où chacun, au-delà de ses caractéristiques idéologiques, humaines ou physiques, peut vivre libre et travailler pour sa prospérité, ne peut rester attentiste. ” Nous envisageons une campagne de sensibilisation à l’endroit de toute la population pour traiter le problème en amont par une approche préventive axée sur les jeunes et qui met en exergue les valeurs de tolérance religieuse, la cohabitation pacifique , le vivre ensemble », annonce-t-il.