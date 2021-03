Mongo : lancement de la semaine nationale de la femme sous le regard de la reine du Guéra

SOCIETE – L’édition 2021 de la Semaine nationale de la femme tchadienne (Senafet) a officiellement été lancée le 1er mars à Mongo dans la province du Guéra. Récit.

Le lancement de la Semaine nationale de la femme tchadienne a commencé par la représentation d’un sketch dont le sujet a porté sur les violences faites aux femmes.

Une représentation qui a fait rire (et réfléchir) la foule ainsi que les délégations présentes : la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh et la ministre de l’Aménagement du territoire, Amina Ehemir Torna.

Le gouverneur de la province du Guéra Adago Yacoub s’est dit ravi du choix porté à sa province et à la ville de Mongo qui accueille cet événement. Il a également salué la première Dame Hinda Deby Itno et le Maréchal Idriss Deby Itno pour leur combat en faveur de la femme tchadienne. Et de conclure en se réjouissant de l’organisation du forum national de la femme rurale à l’occasion de la Senafet.

Ouvrant officiellement cette semaine, la ministre de la Femme a dit apprécier le thème retenu cette année :”Engagement citoyen de la femme : force motrice du développement durable”. Place à la fête !

Béchir Badjoury Abbanou pour Tchadinfos