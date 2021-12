Mongo : lancement de campagne de sensibilisation et de distribution des moustiquaires imprégnés dans les départements d’Abtouyour et de Garada

L’association Al Mountada pour la solidarité, le développement et la paix a procédé à la distribution des moustiquaires et des cache-nez aux nomades vivant dans les départements d’Abtouyour et de Garada. Ceci dans le cadre de la sensibilisation de lutte contre le paludisme et le Covid-19.

C’est en collaboration avec le Programme national pour la santé des populations nomades, insulaires et des ondes d’accès difficile que l’association Al Mountada pour la solidarité, le développement et la paix a organisé une campagne de sensibilisation couplée par la distribution des habits, des moustiquaires imprégnées, des cache-nez aux nomades vivant dans les départements d’Abtouyour (Bitkine) et de Garada (Melfi).

Cette opération qui se déroule du 7 au 18 décembre a pour but de sensibiliser les nomades afin de lutter contre le paludisme et le Covid 19 qui sévissent dans cette localité. Pour les organisateurs de cette séance de sensibilisation, il est donc question d’encourager les populations nomades vivant dans ces départements à utiliser des moustiquaires et aussi à respecter les mesures prises par le gouvernement pour barrer la route au covid 19. Profitant des marchés hebdomadaires, la caravane de sensibilisation se déplace de village en village pour faire passer son message.

Dans ses interventions, le chef de mission Youssouf Adoum, a indiqué que la population nomade est beaucoup exposée au risque du paludisme. l’utilisation des moustiquaires imprégnées est le moyen efficace de protection individuelle contre le paludisme. Il a demandé aux nomades de participer également à l’assainissement du cadre de vie, et mener des sessions d’éducation aux questions d’hygiène et de propreté.

Le chef de mission de pousuivre que le Covid-19 est une maladie réelle et que la prise de vaccin pourra permettre de prévenir toutes les personnes vaccinées contre une éventuelle contamination au Covid-19. Il a exhorté les nomades à se faire vacciner massivement contre cette maladie à coronavirus.

En remettant officiellement ces dons, le président de l’association Al Mountada pour la solidarité, le développement et la paix a souligné que ce don est destiné à appuyer les différentes personnes qui ont été impactées par ces deux maladies.

Les responsables administratifs de ces deux départements du Guéra se sont félicité de ce geste qui permettra d’aider les nomades. Ils ont exhorté au sérieux dans la gestion.

Les bénéficiaires, de leur côté, n’ont pas caché leur satisfaction. Ils se disent très honorés par ce geste de bienfaisance et de sensibilisation.

Bechir Badjoury Abbanou correspondant au Guéra