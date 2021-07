Mongo : les étudiants de la 1ère et 2ème promotion de l’Epasm ont reçu leurs parchemins

Une cérémonie de remise des attestations de fin de formation des lauréats de l’Ecole professionnelle des agents socio-sanitaire de Mongo (Epasm) suivie de la pose de la première pierre de construction du siège de cet établissement a eu lieu ce 10 juillet. C’était en présence des autorités administratives, des lauréats et un bon nombre d’invités venus pour la circonstance.

Cette cérémonie marque la remise officielle des attestations de fin de formation aux lauréats des première et deuxième promotions de l’école Professionnelle des agents socio-sanitaire de Mongo (Epasm).

Dans son mot de circonstance, le Directeur administratif de l’Epasm, Issakha Hamit, a remercié l’assistance avant de dire que l’établissement a ouvert ses portes pour le compte de l’année académique 2020-2021, le 1er octobre 2020. Ce jour 10 juillet 2021 marque la clôture officielle de leurs activités académiques de ladite année. Les activités se sont déroulées conformément au chronogramme prévu et leur satisfaction est à son comble. Car ils n’ont connu aucune perturbation majeure. “Cette journée du 10 juillet 2021 restera aussi une journée mémorable pour nos étudiants de la première et deuxième promotion”, s’est-il réjoui.

Il poursuit qu’après de longues années, le moment est venu pour eux de recevoir la clé qui ouvre la porte de leur avenir. “Et dans l’exercice de votre fonction, n’oubliez surtout pas ce que je n’ai cessé de vous répéter pendant le cours, s’agissant du serment d’Hippocrate : sauver la vie et non l’éliminer. Cela me tient à cœur de vous le rappeler aujourd’hui puisque votre diplôme vous permettra d’entrer dans la vie active. Et vous, étudiants qui êtes encore en formation, mettez-vous au travail, emboitez les pas“, a-t-il martelé.

Le fondateur de l’Epasm, Mahamat Hissein Dagga, cette cérémonie a 2 objectifs : la remise des attestations de fin de formation aux étudiants de la 1ère et 2ème promotion et la pose de la 1ère pierre de la construction des locaux de l’Epasm sur son propre site.

Pour le fondateur, l’Epasm a ouvert ses portes le 19 mars 2017 avec 54 étudiants. Le mobile qui nous a poussé à créer cette institution c’est le souci d’offrir des possibilités d’études et de débouchés aux jeunes tchadiens. “Car vous êtes sans ignorer que l’Etat fait face à plusieurs défis majeurs de formation et ne peut à lui seul résorber le chômage de ceux-ci. C’est ce souci qui nous a conduit à investir sur la formation des agents de santé, en ayant en arrière fond le manque criant d’infirmiers.” Et ajouter “c’est ainsi que le 15 février 2019, après le passage d’une équipe d’inspection du ministère de la Santé publique, le 4 janvier 2019. Depuis sa création, l’Epasm a formé plus de 120 jeunes dont plusieurs sont en ce moment sur le terrain d’activité. L’Epasm forme des infirmiers diplômés d’Etat (IDE);

Des Sages-femmes diplômées d’Etat (SFDE); – Des Agents Technique de Santé (ATS), parmi lesquelles les accoucheuses. Pour l’année académique 2020-2021. une filière d’IDE orientée sur la Nutrition humaine a vu le jour à l’Epasm et dans un futur proche, l’Epasm entend ouvrir d’autres filières. Leur but, faut-il le souligner clairement, est de donner une formation de qualite optimale. Pour cela, les enseignants qui interviennent à l’Epasm sont tous des professionnelles ayant une grande expérience dans leurs domaines respectifs.

C’est pourquoi, les agents qui sortent de cette école font leurs preuves et c’est ce que qui fait la fierté. Sur l’ensemble de nos étudiants présentés à la certification, beaucoup sont admis, Par exemple, sur l’ensemble des IDE, un seul n’était pas admis. Pour ce qui est des soutenances au total 21 étudiants IDE et SFDE de la première promotion ont brillement soutenu leur mémoire de fin de formation. D’autres groupes d’étudiants sont programmés pour les soutenances en septembre. L’Epasm dispose d’un terrain de huit lots au secteur numéro 06, non loin du centre koweitien. C’est ce terrain que ils vont viabiliser dans les jours qui suivent. Pour être en conformité avec l’Etat, le personnel de l’Epasm est déclaré à la CNPS et paie régulièrement les impôts.

Pour la déléguée sanitaire provinciale du Guéra, Dr Anegué Iré Diane, ce fût l’occasion et une grande fierté d’avoir une structure sanitaire dans la province du Guéra et particulièrement à Mongo. Elle encourage les étudiants et étudiantes d’aimer le travail bien fait en étant professionnels et de respecter le code déontologique sanitaire.

Une motion de remerciement a été lu par une étudiante visant à grandir cette école qui offre une éducation de qualité.

C’est ainsi que plusieurs attestations ont été remis au cours de cette cérémonie honorant les lauréats.

Signalons enfin que c’est par la pose de la première pierre de l’école Professionnelle des agents socio-sanitaire de Mongo que la cérémonie a pris fin.

Béchir Badjoury Abbanou, correspondant Mongo