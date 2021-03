Mongo : 50 femmes de différentes associations formées par la Maison nationale de la Femme

Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme (SENAFET), la Maison nationale de la femme, a organisé, du 5 au 8 mars, une session de formation au profit de 50 femmes issues de différentes associations de Mongo.

La formation porte sur les modules suivants : impacts économiques du Covid-19 sur la femme rurale, éducation financière et la notion de l’épargne, la vie associative et techniques de création et la gestion des activités génératrices des revenus (AGR), la rédaction des projets.

Les participantes ont recommandé à la Première dame du Tchad, Hinda Deby Itno, marraine de la SENAFET et de la Journée internationale des droits des femmes, de porter un regard particulier sur ”nous les 50 femmes issues des différentes organisations qui avions suivi cette formation afin que les acquis de cette formation soient utiles pour les autres femmes.” Et de poursuivre que ”nous ne manquerons pas de vous transmettre nos projets pour une bonne pérennisation de nos actions”. Car, ajoutent-elles, toute formation sans suivi et sans actions concrètes est un coup d’épée dans l’eau.

Dans son mot de clôture, la directrice générale de la Maison nationale de la femme, Amina Tidjani, a fait savoir que l’atelier a débouché sur l’engagement pour chacune des participantes de mettre en pratique les connaissances acquises et la mise en place d’un cadre d’échange d’expérience entre les participantes aux différentes sessions de formation relative aux effets de la covid-19, la rédaction des projets et de la vie associative ainsi que la maîtrise des missions du ministère de la Femme.

Pour Amina Tidjani, l’engagement collectif solennel laisse augurer d’un avenir plein d’espoir sur les organisations féminines de la ville de Mongo.

C’est pourquoi, conclut-elle, cet échange a permis aux femmes rurales de renforcer leurs capacités et de contribuer à la plus grande responsabilisation de chaque participante.

Signalons que la cérémonie a pris fin par la remise des attestations aux participantes.

Béchir Badjoury Abbano, correspondant à Mongo