MINUSMA: le Mali donne son accord pour le déploiement de 1000 soldats tchadiens

Les autorités de la transition malienne donnent un avis favorable au déploiement de 1000 soldats supplémentaires Tchadiens à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali.

Pour s’adapter au nouveau contexte marqué par une nouvelle configuration et redéploiement de l’armée française sur le sol malien, le Tchad compte déployer 1000 soldats dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Les autorités maliennes ont donné leur accord suite à la demande de la République du Tchad peut-on lire dans un document signé par l’ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies, Issa Konfourou. Ceci pour renforcer davantage son contingent déjà activement présent sur le sol malien depuis 2013.

Le ministère malien des Affaires Étrangères et de la Coopération international a précisé que le déploiement des soldats tchadiens au Mali entre dans le cadre bilatéral et à la requête du gouvernement tchadien pour le renforcement de son contingent suite à la reconfiguration de la Force Barkhane, ”en vue de faire face aux menaces et protéger ses troupes déployées dans la zone”.

« Le ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération international, dans l’esprit des excellentes relations entre nos deux pays, au regard des sacrifices consentis par ce pays frères pour le Mali, et dans le cadre de la recherche de solutions aux défis sécuritaires, a accepté de donner son accord pour ce déploiement qui a été notifié aux Nations Unis » fait savoir le communiqué du ministère des Affaires Etrangères malienne.

