Message de l’Ambassade d’Algérie à N’Djamena

L’Ambassade de l’Algérie à N’Djamena s’honore particulièrement de la visite historique que le Khalife Général de la Confrérie des Tidjania, Cheikh Sidi Ali Belarabi Echérif Attidjani, vient d’effectuer au Tchad, à l’invitation du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques. Cette visite a permis aux deux pays de consolider davantage leurs relations bilatérales, déjà excellentes, et de souligner, à nouveau, leur appartenance à une même aire culturelle et civilisationnelle.

Il est à rappeler que le fondateur de la Tarika Tidjania est Cheikh Sidi Ahmed Tidjani, source spirituelle de cette grande Confrérie mondiale, né au 18ème siècle à Ain-Madhi dans le sud algérien, d’où a rayonné ce courant mystique. L’on compte actuellement quelque 350 millions de fidèles dans le monde, notamment en Afrique.

Le Cheikh Belarabi Attidjani et la délégation qui l’accompagne son arrivés à N’Djamena le 17 février 2020 à bord d’un vol spécial mis à leur disposition par le Président Abdelmadjid Tebboune, en l’honneur de cette éminente personnalité religieuse.

Au cours de cette visite, qui s’est étalée sur deux longues semaines, le vénérable Cheikh Belarabi, en compagnie du Président du Conseil supérieur des Affaires islamiques, Cheikh Mahamat Khatir Issa, a sillonné le pays de Toumaï et a été reçu en grande pompe par les Autorités administratives, traditionnelles et religieuses.

De grands meetings populaires ont été organisés à Abéché, Amdjarass, Am-Timan, Sarh, Moundou.. Le Khalife y a prôné les grands idéaux de la paix, de la cohabitation pacifique et du vive-ensemble dans la paix.

L’honneur qui lui a été rendu au Tchad s’est particulièrement manifesté par l’audience qui lui a été accordée dès son arrivée par le Président tchadien, Idriss DEBY ITNO, ses rencontres avec de hautes personnalités du monde politique et religieux du pays, ainsi que par les facilités mises à sa disposition par les autorités tchadiennes pour la réussite de la visite.

La ferveur exceptionnelle et spectaculaire avec laquelle les adeptes et fidèles tchadiens ont accueilli leur chef spirituel a montré la profondeur des liens humains entre les peuples algérien et tchadien et leur attachement aux valeurs ancestrales de la tolérance, de la fraternité et de la paix propres à la religion musulmane.

