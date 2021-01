Message à la Nation : “les élections, il faut noter, ne mettent en concurrence que les adversaires et non les ennemis”, Idriss Deby

Le président de la République, Idriss Déby Itno s’adresse à la Nation ce 31 décembre, comme de tradition. Il s’est prononcé sur les élections à venir, appelant les structures en charge à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la bonne tenue de ces échéances.

Déby a rappelé dans son discours aux Tchadiens, que l’année 2021 s’annonce sous le signe des élections. “Le corps électoral sera convoqué à l’effet de choisir librement et démocratiquement celui ou celle qui va présider aux destinées du pays et celles et ceux qui vont représenter le peuple à l’Assemblée nationale”, a-t-il précisé.

Il a également souligné qu’à cet égard, le gouvernement a consenti d’énormes moyens afin de permettre à la CENI (Commission électorale nationale indépendante, ndlr) et au CNDP (Cadre national de dialogue politique, ndlr) de mener le processus à bon port. Il a indiqué que “le consensus qui fait la vitalité de la démocratie tchadienne doit toujours être la boussole de notre vie démocratique”.

Pour le président Deby, les prochaines opérations sont importantes et nécessitent la pleine implication de tous les citoyens et de tous les acteurs concernés. “J’en appelle au sens patriotique et civique de tous mes compatriotes pour le succès des futures échéances électorales”, a-t-il souhaité.

Les structures compétentes doivent prendre les dispositions nécessaires pour la tenue des élections libres, transparentes et sans aucune contestation, a instruit le président Déby.

Idriss Deby souhaite des élections paisibles car, dit-il, “les élections, il faut noter, ne mettent en concurrence que les adversaires et non les ennemis”.